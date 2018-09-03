Песков рассказал о планах Путина проголосовать на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда принимает участие в таких важных для Москвы выборах, так как прописан в этом городе.

«С большой долей уверенности могу сообщить, что Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы. А где он будет это делать — мы сообщим», — отметил Песков.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года в Единый день голосования. Избирательные участки в столице будут работать до 22:00. Кроме того, еще свыше 200 избирательных участков откроют за пределами города.