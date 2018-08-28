ЦИК привлечет экспертов

После единого дня голосования при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть создана экспертная рабочая группа для консультирования ЦИК по разным вопросам, в том числе при разработке Избирательного кодекса. Предполагается, что в нее войдут политологи, социологи и юристы. Об этом «Известиям» рассказали участники встреч с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, на которых обсуждались возможные форматы работы с экспертным сообществом.

Ряд встреч с экспертами Элла Памфилова провела в понедельник, 27 августа. Участники экспертной группы будут находиться в постоянном диалоге с ЦИК, сообщил по итогам одной из них директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

— От социологов ждут предложений по конкретным тематикам исследований, по работе с целевыми группами по повышению электоральной культуры и популяризации выборов, повышения доверия к ним избирателя, — рассказал он «Известиям». — Кроме того, представители социологических центров будут принимать участие в разработке нового Избирательного кодекса, поскольку требуется корректировка пакета правового регулирования проведения предвыборных опросов и экзитполов.

Встречи с экспертами станут регулярными и начнутся сразу после региональных выборов, сообщил «Известиям» доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Сергей Володенков. По его словам, эксперты будут обсуждать, как сделать голосование более удобным и достичь консолидации общества вокруг выборов.

— Мы будем работать над достижением консенсуса между обществом и властью: выборы не должны быть площадкой раздора, а наоборот, площадкой конструктивной, консолидирующей, — отметил он.

Социологи, которые присутствовали на встрече, уже озвучили некоторые предложения, которые, на их взгляд, следует учесть при составлении Избирательного кодекса. Это — законодательное регулирование требований к проведению соцопросов и предупреждение фейковых исследований, рассказал «Известиям» руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин.

Также, по его словам, социологи сообщили главе ЦИК, что им неудобно работать с некоторыми данными избиркомов: на сайтах сложно найти результаты выборов, узнать расположение избирательных участков.

— Данные выборов публикуются, но в таком виде, который не удовлетворяет стандартам открытости в плане их комфортного использования. Специалисты, которые работают с результатами выборов, вынуждены добывать их полупартизанскими методами, — уточнил Игорь Задорин.

Социологи предложили помочь ЦИК разработать предложения по повышению электоральной культуры. В частности, организовать ряд опросов, по итогам которых можно будет понять, верно ли люди понимают избирательные процессы, что мотивирует их ходить на выборы и почему популярностью пользуется «Мобильный избиратель», рассказал эксперт.

На встрече с политологами обсуждались вопросы переноса единого дня голосования, отмены муниципального фильтра и использования мобильных технологий на выборах, сообщил «Известиям» политолог Дмитрий Гусев. Он, а также политолог Олег Молчанов подтвердили информацию о создании при Центризбиркоме экспертной рабочей группы.

— Членов РАПК (Российской ассоциации политических консультантов. — Ред.) пригласили к участию в рабочих группах при ЦИК, посчитав это полезным, — сообщил, в свою очередь, и президент РАПК Алексей Куртов.

Пресс-служба ЦИК не смогла оперативно предоставить комментарий на запрос «Известий».