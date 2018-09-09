В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра‍

Избирательные участки на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья открылись в 08.00. В столице организовано 3,8 тыс. площадок для голосования. В Московской области — 4,2 тыс.

Кандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Москвы Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

Ранее сообщалось, что москвичам предоставили возможность проголосовать на выборах мэра столицы в Подмосковье, чтобы жители могли не менять свои планы на выходные.

В единый день голосования, 9 сентября, в России проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

Утром 9 сентября первые избирательные участки открылись на выборах губернатора на Чукотке, где местные жители выбирают губернатора Чукотского автономного округа.