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В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра‍

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Избирательные участки на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья открылись в 08.00. В столице организовано 3,8 тыс. площадок для голосования. В Московской области — 4,2 тыс. 

Кандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Москвы Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин. 

Ранее сообщалось, что москвичам предоставили возможность проголосовать на выборах мэра столицы в Подмосковье, чтобы жители могли не менять свои планы на выходные. 

В единый день голосования, 9 сентября, в России проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

Утром 9 сентября первые избирательные участки открылись на выборах губернатора на Чукотке, где местные жители выбирают губернатора Чукотского автономного округа. 

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