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ЦИК заявил о 120 тыс. наблюдателях на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 120 тыс. наблюдателей направлены на избирательные участки в единый день голосования 9 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она добавила, что больше всего наблюдателей ожидалось на участках в Москве, Московской области, Башкирии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областях. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сама Памфилова проголосовала выборах губернатора Московской области в Истринском районе.

В России в единый день голосования, 9 сентября, проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

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