Прямой эфир
Сюжет:

В Москве открылся информационный центр ЦИК

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) открыла информационный центр по обработке информации о проходящем 9 сентября едином дне голосования. Он находится в главном здании Центризбиркома в Москве.

Вся информация о ходе голосования транслируется на 32 экранах в режиме реального времени.

«На этой уникальной стене (стена с экранами. — Ред.) одновременно отображаются видео с 192 избирательных участков», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В зале заседания комиссии установлена еще одна стена с 51 экраном для оперативного информирования. ЦИК зарегистрировал в инфоцентр более 1 тыс. представителей СМИ, сообщает ТАСС.

В России в единый день голосования, 9 сентября, проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Элла Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье
Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017