В Москве открылся информационный центр ЦИК

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) открыла информационный центр по обработке информации о проходящем 9 сентября едином дне голосования. Он находится в главном здании Центризбиркома в Москве.

Вся информация о ходе голосования транслируется на 32 экранах в режиме реального времени.

«На этой уникальной стене (стена с экранами. — Ред.) одновременно отображаются видео с 192 избирательных участков», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В зале заседания комиссии установлена еще одна стена с 51 экраном для оперативного информирования. ЦИК зарегистрировал в инфоцентр более 1 тыс. представителей СМИ, сообщает ТАСС.

В России в единый день голосования, 9 сентября, проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.