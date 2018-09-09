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Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в выборах столичного градоначальника, проголосовав на избирательном участке № 90 по адресу: улица Николаева, д. 5. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости».

«Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет. Это действительно важный день для всего города, для всех нас, для Москвы», — сказал он журналистам.

Также Собянин поздравил москвичей с днем города.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в единый день голосования, 9 сентября, в 80 российских регионах.

Кандидатами на пост московского мэра столицы в этом году стали депутат Мосгордумы Михаил Балакин от партии «Союз горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев из ЛДПР, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, представляющий партию «Справедливая Россия» глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и действующий мэр столицы Сергей Собянин, являющийся самовыдвиженцем.

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