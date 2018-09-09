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В 46 субъектах России установлено видеонаблюдение на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Видеонаблюдение на выборах используется в 46 субъектах России. Камеры установлены на 14,5 тыс. избирательных участках, где может проголосовать до 30 млн человек. Об этом 9 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Также она отметила важность использования средств видеофиксации не только на довыборах в Госдуму, но и на региональных выборах, сообщает ТАСС.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах.

Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей изберут депутаты заксобраний по представлению президента.

Кроме того, в 16 субъектах выберут депутатов заксобраний, а в 12 других пройдут выборы городских дум областных центров. Также в шести регионах планируют провести дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам.

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