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Кемеровская область стала лидером явки на выборах в Сибири

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Явка на избирательные участки в Кемеровской области составила 47,59% по состоянию на 15:00 по местному времени (11:00 по мск). С этим показателем Кузбасс лидирует среди других сибирских регионов.

Второе место заняла Омская область с явкой 32,52%, третье досталось Алтайскому краю с показателем 26,98%.

Следом идут Хакасия (26,30%), Новосибирская область (18,77%), указывает «Политсиб.ру».

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на досрочных выборах главы региона. На эту должность претендуют шесть кандидатов. Также в регионе будет распределено более 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного совета, а также избрут мэра Новокузнецка

9 сентября в России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей должны избрать депутаты законодательных собраний по представлению президента.

Как рассказали в ЦИК, на избирательные участки направлены более 120 тыс. наблюдателей

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