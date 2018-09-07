Российские выборы имеют преимущество над европейскими в части технического оснащения, а изменение избирательного законодательства положительно сказывается на чистоте процедуры. Об этом в преддверии единого дня голосования в интервью "Известиям" рассказал глава долгосрочной миссии электоральных экспертов Педро Мауриньо. Он также заявил, что перенос единого дня голосования может повысить явку избирателей.

Какие регионы на предстоящих в России выборах вызывают у вас наибольший интерес?

Конечно, Москва и Московская область. Хотелось бы увидеть явку и процент избирателей, который проголосует за действующего мэра. Поскольку мэр столицы представляет интересы не только одного региона, но и всего государства. Я планирую посетить избирательные участки до дня голосования и в день выборов. Хочу "прочитать" по лицам людей, довольны ли они ситуацией в стране.

Вы работали на президентских выборах в России в марте 2018 года. Как они, на ваш взгляд, прошли?

Они были проведены в соответствии с международными стандартами. Это касается всего – соблюдения прав избирателей, системы организации избирательных участков, процессов регистрации и заполнения бюллетеней. Это не сильно отличается от того, с чем мне приходилось работать на выборах в Европе – в Германии, Италии, Греции.

Однако есть существенное различие. Оно заключается в новейших технологиях наблюдения. Видеокамеры, установленные на избирательных участках в России – это новшество, которое еще не используются в Европе. Выборы были заявлены, как абсолютно прозрачные, и это было исполнено на все 100%. В Европе увидели это новшество.

Стоит ли менять российское законодательство в части выборов? Как вы, например, относитесь к переносу единого дня голосования?

Проведение региональных выборов в один день позволяет повысить явку и шире осветить событие в СМИ. К примеру, явка на региональных выборах в Испании была 30%, а после введения ЕДГ выросла до 70%. Что касается сроков проведения, то надо рассчитать, в какой период гражданам удобнее прийти на избирательные участки.

Любое изменение, которое упрощает для избирателей процедуру голосования, является позитивным. К таким я бы еще отнес возможность проголосовать за пределами города. В этом году, насколько я понимаю, на дачных участках отдать свой голос смогут только москвичи, а в дальнейшем неплохо бы такую практику распространить по всей стране. Это положительно скажется на явке.

В России тоже некоторые оппоненты власти указывали на дисбаланс в освещении работы кандидатов в президенты, обвиняли действующую власть в использовании административного ресурса.

В Испании за два месяца до выборов запрещена любая общественная активность со стороны правящей партии и администрации. Но это не значит, что это не будет освещаться. Испанские СМИ все равно нарушают этот баланс, и большая часть эфирного времени посвящена правящей партии, премьер-министру.

Как вы считаете, у Владимира Путина было преимущество перед другими кандидатами?

На самом деле, если чья-то деятельность освещается больше, это не всегда дает преимущество на выборах. Активное освещение в СМИ может играть как в пользу кандидата, так и против него.

Насколько объективно в европейских СМИ освещаются российские выборы?

В Италии и в Испании, по сравнению со Швецией и Польшей, например, сохраняется наиболее позитивный образ Владимира Путина как политика. Но опять же, во всех государствах есть СМИ, которые делают все возможное, чтобы представить ситуацию в России в негативном свете. Даже если речь идет об очень позитивном опыте, они не сообщат, что это заслуга Владимира Путина.

Например, подавляющее большинство СМИ согласилось с тем, что чемпионат мира по футболу, который проходил в России был, организованным лучше, чем все остальные, которые им приходилось видеть. Но многие специально не указали, что это заслуга Владимира Путина, что Россия имеет огромный потенциал для организации таких масштабных мероприятий. Напротив, акцент был сделан на том, что это достижение ФИФА. Всегда будут издания, которые имеют уклон и какие-то политические предпочтения и здесь мы не можем ничего изменить.

То же можно сказать и про экспертные заключения. Параллельно с группой экспертов, в которой работали вы, за президентскими выборами наблюдали представители БДИПЧ ОБСЕ. И те выводы, которые сделали они, отличаются от выводов вашей миссии.

ОБСЕ состоит из представителей европейских политических партий, которые лоббируют собственные интересы. Латвия, Литва и Польша негативно настроены не только по отношению к Владимиру Путину, но и к России, к ее населению в целом. Предположим, если результат нашего наблюдения на польских выборах будет опубликован, то популярность самой крупной польской партии в стране упадет. Но мы не можем повлиять на политическую ситуацию, которая сосредоточена вокруг ОБСЕ. Отчеты всегда будут отличаться.

Наблюдатели из Испании и Италии больше заинтересованы в посещении выборов в Южной Америке, нежели в России. В то время как представители Латвии, Польши и Литвы стремятся стать наблюдателями на российских выборах и создать о них негативное впечатление. Это субъективный, эмоциональный подход.

Когда Путин посетил свадьбу австрийского премьер-министра, это вызвало большой резонанс в западных СМИ. Но если бы ее посетил король Саудовской Аравии или премьер-министр Китая, то ничего бы ровным счетом не произошло. Несмотря на то, что в Китае с демократией намного хуже, чем в России – у них есть всего одна политическая партия. А в Саудовской Аравии грубо нарушаются права женщин и сексуальных меньшинств.

Возможно БДИПЧ ОБСЕ нужен противовес?

Хорошая идея создать группу независимых экспертов, которая будет состоять не только из представителей западноевропейских стран, но и восточноевропейских. В нее должны войти не только политики, но и юристы, эксперты в области избирательного право, люди других профессий. Это поможет сбалансировать результаты наблюдений и добавит процессу прозрачности. Чем больше наблюдателей и международных организаций присутствует на выборах, тем лучше. Это и есть признак демократической системы.

Как вы можете оценить работу Эллы Памфиловой на посту главы ЦИК РФ?

На политической арене главная роль должна быть отведена политикам и партиям. И тот факт, что зарубежные СМИ практически не говорят о госпоже Памфиловой, никак не комментируют ее работу, это хорошо. Глава ЦИК должна быть независимой фигурой, которая не вызывает противоречий. А также не имеет каких-либо темных историй в прошлом, которые могли бы обсуждаться журналистами. Памфилова хорошо справляется и подходит под описание своей должности.