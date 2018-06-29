У БДИПЧ появится противовес

Общественные деятели из России, Италии, Германии, Франции и ряда других стран планируют создать международную организацию для наблюдения за выборами. Об этом «Известиями» рассказали координатор Национального общественного мониторинга (НОМ) Роман Коломойцев и международный наблюдатель, депутат горсовета Комо (Италия) Симона Россоти — оба они войдут в новую структуру. Эксперты отмечают, что новая организация может стать противовесом БДИПЧ ОБСЕ, которое, как правило, критически настроено по отношению к России. Однако для этого нужно придерживаться принципов прозрачности и демократичности, а деятельность разворачивать на базе крупной международной площадки вроде БРИКС или ШОС, считают политологи.

Инициаторами создания общественной организации, которая займется международным мониторингом выборов, выступили представители России, Италии, Франции и Германии, рассказал «Известиям» Роман Коломойцев. По его словам, идея возникла после президентских выборов в России в марте 2018 года, на которых и познакомились наблюдатели из разных стран. Кроме того, инициативу объединиться поддержали общественники из Латинской Америки, однако окончательный ответ по поводу своего участия в организации они дадут только в июле. Также планируются переговоры с представителями стран ближайшего зарубежья, отметил Роман Коломойцев.

Штаб-квартира движения, как ожидается, будет размещена на территории Италии — в Венеции или Ломбардии.

В новую структуру войдут как национальные общественные организации, так и отдельные общественные деятели, сообщила «Известиям» Симона Россоти. Работа будет регламентироваться международным и национальным законодательством, а также внутренними документами организации.

Начать деятельность в новом формате планируется уже ближайшей осенью, отмечает глава Национального общественного мониторинга.

— Сейчас мы находимся на стадии регистрации организации, утверждения ее регламента и названия, затем пройдет избрание управляющих органов. Надеемся, что представители России возглавят эту организацию, — сказал Роман Коломойцев.

По словам Симоны Россоти, она планирует отдать свой голос именно за представителя РФ. Еще один собеседник «Известий», который также войдет в состав организации, рассказал, что уже несколько потенциальных участников новой структуры также высказывались в пользу избрания россиянина ее руководителем.

Финансировать деятельность новой структуры планируется с помощью грантов и пожертвований. Это позволит ей оставаться максимально независимой, надеется Роман Коломойцев.

— Сейчас по важным международным вопросам мы слышим мнение политиков и организаций, которые находятся на государственном финансировании. А у нас будет звучать общественный голос. Свои доклады будем представлять в СМИ, чтобы обратить на них внимание широкой общественности, — рассказал глава НОМ.

Новая международная организация могла бы обеспечить противовес антироссийскому настрою, считает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. Например, БДИПЧ ОБСЕ далеко не всегда выступает конструктивно, напомнил эксперт.

— Нужны новые лица, организации, и они должны демонстрировать свою независимость, плюрализм мнений. Ориентироваться им следует на международную публику. В таком случае перспективы будут серьезные, — отметил Роман Смирнов.

Чтобы новый проект приняло международное сообщество, его участники должны придерживаться принципов открытости, гласности, прозрачности, демократичности, подчеркнул глава ассоциации политюристов.

Новое объединение может стать альтернативой БДИПЧ, если оно будет действовать при организации, равновесной ОБСЕ, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В числе таких организаций он назвал БРИКС, ЕАЭС и ШОС, которые также участвуют в мониторинге выборов.

— Такое объединение общественников может повлиять на развитие мировых избирательных процессов, но перспективу оно будет иметь только на базе масштабной международной площадки, — сказал эксперт.

Однако если организацию возглавит россиянин, это может вызвать у некоторых негативную реакцию, заметил политолог. В то же время России есть чем поделиться — в стране действует прогрессивное избирательное законодательство, а в избирательном процессе используются передовые технологии, подчеркнул он.