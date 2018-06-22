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Госдума проследит за выборами в Камбодже

В азиатскую страну отправятся российские парламентарии от всех думских фракций
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
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Российские депутаты в качестве международных наблюдателей посетят Камбоджу во время парламентских выборов, которые пройдут в стране в конце июля. Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Государственной думы (ГД) по международным делам Алексей Чепа. Он также уточнил, что в состав делегации войдут представители всех политических фракций нижней палаты.

Парламентские выборы в Камбодже намечены на 29 июля. За ходом голосования будут следить в том числе и российские депутаты, которые по итогам выборов подготовят доклад, сообщили «Известиям» в ГД.

— От Госдумы поедет около 10 человек, представлены будут все политические фракции. В Камбодже планируем пробыть четыре дня — с 27 по 30 июля. Мы получили официальное приглашение от центральной избирательной комиссии Камбоджи и поэтому будем пользоваться статусом международных наблюдателей. После выборов будет организована пресс-конференция при участии зарубежных журналистов, а также подготовлен специальный отчет, — рассказал «Известиям» Алексей Чепа, возглавляющий делегацию нижней палаты парламента РФ.

Депутат отметил, что на камбоджийские выборы допущено около 20 политических партий и выразил надежду, что волеизъявление народа пройдет без особых замечаний и в соответствии с международным правом. Кроме того, он добавил, что в качестве наблюдателей в Камбоджу должны также приехать представители ЦИК РФ и члены Совета Федерации.

— Приглашение на выборы для нас очень важно, так как это в очередной раз подчеркивает развитие диалога между нашими странами. В последнее время отношения развиваются очень бурно. При этом речь идет о взаимодействии в экономической, культурной и других сферах, — отметил Алексей Чепа.

На выборы в Камбоджу планируют планируют прибыть десятки иностранных наблюдателей из разных стран. В частности, по линии Азиатской парламентской ассамблеи, в состав которой входит более 40 государств, включая РФ. Приедут и депутаты из европейских стран. Свое участие в выборах в качестве наблюдателя «Известиям»  подтвердил сербский парламентарий, член национальной делегации в ПАСЕ Александр Шешель.

— Главное, чтобы выборы в Камбодже отвечали демократическим стандартам и отражали мнение народа, — заявил он.

29 июля в Камбодже будут избраны 123 члена национальной ассамблеи, нижней палаты парламента королевства. Действующий премьер-министр Хун Сен неоднократно отмечал, что приход к власти оппозиции после предстоящих выборов чреват началом гражданской войны в стране, так как эти силы, по его мнению, финансируются Западом. Правящая Народная партия Камбоджи, возглавляемая Хун Сеном, в данный момент имеет 68 депутатских мандатов. Консервативно-монархическая партия ФУНСИНПЕК обладает 41 местом в парламенте.

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