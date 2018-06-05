ЕР разберет нарушения

«Единая Россия» зафиксировала 214 нарушений во время предварительного внутрипартийного голосования. Лидерами по числу инцидентов стали Свердловская область и Республика Бурятия, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕР. В партии также пояснили, что отмеченные эпизоды серьезно на результаты праймериз не повлияли. В то же время псковское отделение ЕР уже заявило о необходимости провести повторное голосование из-за попытки подкупа избирателей. Эксперты отметили, что процедура проходила в открытом электоральном поле, а в этом случае нарушения и недовольство неизбежны.

На прошедших 3 июня праймериз «Единой России», в ходе которых определились кандидаты от партии для выборов в муниципальные и региональные заксобрания, проголосовало 2,8 млн человек. Ответственные за проведение процедуры оргкомитеты зафиксировали 214 нарушений, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЕР.

— Основным лидером по нарушениям стал Екатеринбург, там было зафиксировано 142 нарушения. В основном это мелкие нарушения, не влияющие на итог голосования. Были сообщения и о подкупе избирателей, правда, эти случаи не подтвердились, — заявили «Известиям» в пресс-службе.

На втором месте — Республика Бурятия. Из региона поступали сигналы о давке на ряде участков. Это было связано с тем, что оргкомитет не рассчитал площадь помещения и предполагаемое количество желающих проголосовать, объясняют представители ЕР.

Появлялись в день проведения праймериз сообщения и о более серьезных фактах, например — на голосовании в Псковском районе Псковской области.

— Мы впервые столкнулись на предварительном голосовании, которое проводим по первой модели, с такими беспрецедентными случаями подкупа избирателей. Мы должны отреагировать на результаты голосования, дать оценку действиям членов партии «Единая Россия», которые были участниками предварительного голосования и использовали схему по скупке голосов выборщиков, — заявил секретарь псковского отделения ЕР Александр Котов на официальном сайте партийной ячейки.

По его словам, праймериз будут проведены повторно, так как подкуп избирателей является грубым нарушением процедуры.

Глава федерального исполкома ЕР Александр Борисов подчеркнул, что каждый случай нарушения процедуры предварительного голосования требует индивидуального разбирательства.

— В Псковской области в ближайшее время пройдет партийная конференция, посвященная рассмотрению этого инцидента. На ней будет присутствовать первый замглавы исполкома ЕР Максим Жаворонков. Он подробно изучит все обстоятельства дела, — заявил «Известиям» Александр Борисов.

При этом он не исключил, что жалобы могли применяться в политических целях для дискредитации процедуры.

Фактуру по нарушениям обрабатывают оргкомитеты на местах, именно они решают, признавать или не признавать инцидент нарушением процедуры, рассказал заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

— Относительно нарушений у нас есть только один инструмент борьбы — это аннулирование результатов. Как мы видим, сейчас каких-либо вопиющих нарушений нет, и поэтому без данных оргкомитетов на местах трудно сказать, где результаты будут аннулированы, — заявил он «Известиям».

Виктор Селиверстов добавил, что результаты голосования будут утверждены на заседании президиума генсовета (ПГС), которое, возможно, пройдет в начале следующей недели. По его мнению, наиболее важным является вопрос о том, когда будут проведены повторные праймериз, если результаты на участке всё же будут аннулированы.

— Без этого мы не сможем выдвинуть свой список на выборы, а это создает отдельные сложности в рамках предвыборной кампании, — пояснил он.

При этом источник «Известий» в партии предполагает, что ПГС пройдет 8 июня.

По мнению главы Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, праймериз ЕР сталкивается с «болезнью роста».

— Предварительное голосование — процедура полезная, но она проходит в открытом электоральном поле. Поэтому нарушения, недопонимания и недовольство здесь неизбежны, — считает эксперт.

Он напомнил, что в этом году процедура прошла по открытой модели, при которой участвовать могли и члены партии, и беспартийные, а голосовать — любой российский избиратель. Решение проблемы политолог видит в наращивании опыта и создании традиции предварительного голосования.