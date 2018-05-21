«Единая Россия» получит новый устав в октябре

Съезд «Единой России», на котором примут изменения в устав партии, пройдет в конце октября. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«Часть тех инноваций, которые касаются обновления партии, ее идеологии, лягут в основу решения октябрьского съезда», — отметил Турчак.

Ранее он подтвердил «Известиям» информацию о том, что руководство партии разработает систему оценки всего своего депутатского корпуса. Такой подход призван защитить имидж и бренд «Единой России» в случае неадекватного поведения парламентариев.

Кроме того, «Единая Россия» намерена перейти на принцип «цифровой партии». «Цифровизация» коснется и рядовых членов ЕР — они начнут получать электронные партбилеты и смогут голосовать на праймериз в онлайн-режиме.

В Госдуме седьмого созыва фракцию «Единая Россия» представляют 338 депутатов. Численность всей партии превышает 2 млн человек.