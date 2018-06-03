Явка на праймериз «Единой России» составила 11,14%

На праймериз «Единой России», которые прошли в воскресенье в 28 регионах страны, проголосовали 2,8 млн избирателей. Явка составила 11,14%, сообщили «Известиям» в партии. Это рекордный уровень для предварительного голосования ЕР. В прошлом году показатель составлял 9,38%, в рамках кампании по выборам в Госдуму 2016 года — 9,59%.

Активнее всего голосовали в Хабаровском крае, республике Бурятия, Тыве, Калмыкии, Ненецком автономном округе, Ростовской, Саратовской и Нижегородской областях. В ЕР заявляют, что интерес избирателей был обеспечен в том числе благодаря новшествам в процедуре - таким, как электронное голосование.

Всего на праймериз, по данным ЕР, были зарегистрированы 5 тыс. 587 участников. Конкурс составил 4,8 человек на место.

— Значительная часть кандидатов, а это около 37 % участников, — молодежь, люди, которые только вступают в политическую жизнь. Это очень хорошие цифры, которые говорят о том, что наша партия получит серьезное обновление, — заявил «Известиям», комментируя итоги праймериз, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он также обратил внимание, что в течение дня в региональные оргкомитеты поступали определенные жалобы на ход голосования. Секретарь генсовета заверил, что все они были изучены или изучаются, но уже можно говорить о том, что на общую картину и итоги праймериз они не повлияют. Однако, если будут зафиксированы новые нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов на конкретном участке, то такие результаты аннулируют, подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, «Единая Россия» будет неукоснительно следовать принципу, по которому победители предварительного голосования получают поддержку партии на предстоящих выборах в сентябре. Решения по кандидатам от «Единой России» с учетом результатов предварительного голосования должны быть приняты на региональных партийных конференциях.

Праймериз ЕР прошли по единой открытой модели: к участию допускались как члены партии, так и беспартийные, а голосовать мог любой российский избиратель. Участие в предварительном голосовании — обязательное условие для выдвижения от партии на выборах различных уровней, которые пройдут в сентябре 2018 года.