Возле Афин произошло два лесных пожара
В субботу, 29 июня, возле столицы Греции вспыхнули два лесных пожара, сильный ветер усложняет работу спасательных служб. Большая часть страны остается в состоянии повышенной пожарной опасности, сообщает Bloomberg.
Десятки пожарных проводят работы, чтобы не допустить распространения лесного пожара на природный заповедник в горной зоне на окраине греческой столицы, сообщили в пожарной службе.
Полиция остановила движение на многих дорогах в районе пожара на горе Парнита, чтобы спасатели с помощью наземного и воздушного тушения смогли сдержать огонь. Пока распространяющийся пожар не угрожает имуществу.
Второй пожар вспыхнул в районе Апсропиргоса, к северо-западу от Афин. Власти попросили жителей эвакуировать часть района.
За 24 часа до вечера пятницы в стране произошло 44 пожара. В это же время в Салониках на севере страны прошли проливные дожди, которые размыли некоторые дороги.
По данным метеорологов, опрошенных Bloomberg, жителей в Греции, Испании и Италии ожидают самые жаркие летние условия в июле.
Ранее, 16 июня, из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес срочно эвакуировали не менее 1,2 тыс. человек.