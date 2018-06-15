В Госдуме предложили ввести онлайн-голосование на выборах с помощью Face ID

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает использовать при электронном голосовании новые технологии смартфонов и планшетов — Face ID, а также сканер отпечатков пальцев.

Соответствующее обращение депутат направил главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, передает RT.

По словам Чернышова, для реализации инициативы необходимо задействовать портал госуслуг и разработать специальное мобильное приложение. В таком случае голосование будет проходить по электронным бюллетеням.

В своем обращении депутат отметил, что цифровизация голосования сэкономит бюджетные средства, а также позволит исключить ошибки в подсчете голосов.

Он добавил, что вместе с другими парламентариями работает над законопроектом, которым предполагается реализовать эту идею.

Ранее, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм голосования без открепительных удостоверений на выборах в Госдуму. Новые меры позволят избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания.