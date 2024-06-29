NYT предупредила об опасности для ЕС и Украины из-за слабости Макрона и Байдена

В США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной. Об этом пишет газета The New York Times в субботу, 29 июня.

Как отмечают авторы материала, действующее американское и французское руководство в лице президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона всё чаще показывает свою слабость и несостоятельность.

«<...> Дебаты Байдена и результат «Национального объединения» (на выборах в Европарламент. — Ред.) стали серьезными ударами. Решение Макрона (о роспуске Национальной ассамблеи. — Ред.) было также проигрышной ставкой, а значит, и опасной, которая, похоже, теперь ведет к провалу», — заявил французский писатель и политический аналитик Ален Дюамель в беседе с изданием.

Как утверждают авторы материала, для Макрона проблема состоит в том, что его возможности по созданию Европы с большим оборонным потенциалом и широкой военной интеграцией будут ограничены или даже сведены на нет, если ему придется управлять страной вместе с партией Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Более того, потенциальный премьер-министр Франции Жордан Барделла, протеже Марин Ле Пен, обозначил «красные линии» в поддержке Украины, которые не допускают присутствия французских войск на ее территории и предоставления ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России.

Как пишет газета, для экс-президента США Дональда Трампа в отличие от Байдена НАТО и Европейский союз (ЕС) не представляют большой ценности. Авторы статьи напомнили, что в текущем году он заявил о том, что позволит России делать «всё, что она захочет» с любой страной — членом НАТО, которая не выполняет требования альянса по расходам на оборону.

Ранее, 14 июня, газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп в случае переизбрания сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины. Как отмечалось, соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины. С учетом того что Трамп опережает Байдена в предвыборной гонке, будущее соглашения неясно. Также документ не дает никаких гарантий вступления Киева в НАТО.

Соглашение по безопасности сроком на 10 лет было подписано между США и Украиной 13 июня. Предполагается, что в случае угрозы высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.