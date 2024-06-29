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Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона

AP: решение Макрона о внеочередных выборах ослабило Францию на европейской арене
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Решение о досрочных выборах ослабило президента Франции Эммануэля Макрона как внутри страны, так и за рубежом, тогда как результаты предвыборных опросов пророчат крайне правому «Национальному объединению» победу в парламенте. Об этом 29 июня сообщило агентство Associated Press.

«[Это решение Макрона] вызвало определенный страх у наших европейских и международных партнеров. Мы видим, что только с точки зрения процентных ставок на финансовых рынках наш авторитет несколько снизился», — заявила заместитель директора по исследованиям Франции в парижском аналитическом центре Institut Montaigne Лиза Тома-Дарбуа.

По ее словам, каким бы ни был результат предстоящих выборов, решение Макрона о проведении их уже ослабило позиции Франции на европейской арене. Она также добавила, что политика партии «Национальное объединение», которой прогнозируют абсолютное большинство в новом парламенте, также вряд ли будет обнадеживающей для имиджа Франции в ближайшие годы.

28 июня после саммита ЕС в Брюсселе Макрон объяснил свое решение о роспуске Национального собрания.

«Было необходимо обратиться к избирателям за разъяснениями. И я не думаю, что мы можем проводить амбициозную политику без участия народа», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил, что обсуждал с Макроном предстоящие выборы французских законодателей.

«Конечно, я надеюсь, что, например, партии, которые мне политически ближе, добьются большего успеха, чем другие. Мы не должны предвосхищать результат», — заявил Шольц.

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Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня

В воскресенье, 30 июня, во Франции пройдет первый тур досрочных выборов в парламент. Изначально они были запланированы на 2027 год, однако Макрон распустил Национальное собрание после того, как потерпел поражение на выборах в Европарламент.

Партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».

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