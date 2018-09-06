Общественные наблюдатели не выявили значительных нарушений

В ходе избирательной кампании в регионах, которые готовятся к выборам 9 сентября, поступило 233 сообщения о возможных нарушениях. Больше всего сообщений зафиксировано в Москве, в Ивановской и Московской областях. В 27 случаях проблемы были решены сразу, 35 сообщений оказались фейками. Об этом «Известиям» сообщили в «Национальном общественном мониторинге» по итогам проверки в рамках проекта «Электоральный патруль». Наблюдатели отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество сообщений снизилось почти в три раза. Подавляющее количество жалоб носят абсурдный характер, отмечают эксперты.

Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) в ходе наблюдения за региональными избирательными кампаниями получила 233 сообщения из регионов о возможных нарушениях. Чаще всего жалобы поступали в Москве (35), Ивановской (32) и Московской (15) областях. В основном это были претензии к использованию административного ресурса (в Химках, Лобне, Долгопрудном) и порядку проведения агитации, уточнили в НОМ.

— Некоторые не понимают различия между незаконной агитацией и информированием, — отметила сопредседатель входящего в НОМ движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Всего по Центральному федеральному округу зафиксировано 93 сообщения, и в 27 случаях проблемы были решены сразу, а в 35 они оказались фальшивыми.

Внимание в НОМе акцентируют на Орловской области — там проходит единственная кампания, в которой не представлены кандидаты в губернаторы от «Единой России».

— Оттуда поступило всего две жалобы. Будет организовано видеонаблюдение в административном центре, большая часть участковых избиркомов будет оснащена КОИБами, — рассказала руководитель движения «Корпус «За чистые выборы» (в составе НОМ) Алена Булгакова.

В Воронеже (два сообщения) выборы проходят на конкурентной основе — в регионе представлено много партий, в дебатах участвовали все кандидаты.

На юге России общественники отмечают минимальное количество жалоб: в Ростовской области зафиксировано всего три обращения, в Адыгее — два и ни одного в Калмыкии.

Вопросы у НОМ вызывает нововведение для москвичей, позволяющее голосовать за пределами города, — наблюдатели отмечают резкий рост числа прикрепившихся к «дачным участкам». Если на 31 августа таких было 63 422, то на 2 сентября их стало уже 98 221.

— Учитывая подтвердившуюся информацию о сбое, когда человек не подавал заявление, а его прикрепляли к «дачному участку», считаем, что необходим повышенный контроль на них в день голосования, — отметила Елена Бабченкова.

По сравнению с прошлым годом, в 2018-м было зафиксировано незначительное количество сообщений — 233. В 2017 году их было почти 600, напомнил Роман Коломойцев.

— И это притом что в этот ЕДГ больше кампаний, они масштабнее и охватывают практически все субъекты РФ. Также раньше мы видели работу «фабрики фейков», сейчас число фейковых сообщений снизилось, — отметил он.

Снижение числа жалоб напрямую связано с падением интереса к региональным выборам этого года и снижением уровня конкурентной борьбы, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Лидирование Москвы по числу жалоб обусловлено тем, что там оппозиция «заточена» на поиск нарушений в попытках поставить под сомнение легитимность выборов. Причем зачастую подавляющее количество этих жалоб носят абсурдный характер. А в Московской и Ивановской областях жалобы связаны со слабой организацией избирательного процесса со стороны местных избиркомов, и их тоже нельзя назвать существенными, — считает эксперт.

— Не все регионы направляют жалобы в НОМ. Некоторые пытаются своими усилиями решать проблемы. А нарушения законодательства на выборах есть и будут всегда, потому что это показатель политической борьбы, — отметил президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.