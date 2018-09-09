Прямой эфир

Собянин набирает 74% голосов на выборах мэра Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы с 74% голосов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные опроса независимого фонда «Центр политических технологий».

Согласно опросу, второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 10%, третье место разделили кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от «Справедливой России» Илья Свиридов с 6% голосов, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрал 2%.

Кроме того, по данным экзитпола, свои бюллетени испортили или сделали недействительными 2% опрошенных.

Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоялись выборы в местные парламенты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голосование на выборах губернатора Московской области завершилось
ЦИК назвала выборы 9 сентября одними из самых спокойных

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017