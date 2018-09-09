Собянин набирает 74% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы с 74% голосов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные опроса независимого фонда «Центр политических технологий».

Согласно опросу, второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 10%, третье место разделили кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от «Справедливой России» Илья Свиридов с 6% голосов, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрал 2%.

Кроме того, по данным экзитпола, свои бюллетени испортили или сделали недействительными 2% опрошенных.

Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоялись выборы в местные парламенты.