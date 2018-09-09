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ЦИК признала «мобильных избирателей» активнее голосующих по прописке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Избиратели, написавшие заявления о прикреплении к участку по месту пребывания, традиционно проявляют большую активность на выборах, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Председатель избирательной комиссии Москвы Валентин Горбунов, в свою очередь, заявил, что явка избирателей на 209 участках, созданных в четырех соседних с Москвой регионах для голосования дачников, составила, по данным на 20:00 мск, 56–58%. При этом в Москве явка составляет порядка 27–28%, сообщает ТАСС.

Жители столицы могли проголосовать на выборах мэра на 209 избирательных участках за пределами столицы, расположенных в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоялись выборы в местные парламенты.

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