ЦИК назвала выборы 9 сентября одними из самых спокойных

Единый день голосования, который проходит в России в воскресенье, 9 сентября, является одним из самых спокойных за последние годы. Об этом заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«По тем сводкам, которые мы получаем из МВД в течение дня, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время», — приводит его слова РБК.

Чиновник добавил, что явка на губернаторские выборы была выше в нескольких регионах, чем в предыдущие годы. По его словам, это было зафиксировано в Хабаровском и Алтайском краях, Магаданской и Омской областях, а также в Республике Хакасия.

Он также обратил внимание, что самая высокая явка по состоянию на 18:00 мск была зафиксирована на выборах в заксобрание Кемеровской области (почти 59%). Высокий показатель явки на выборах в региональные парламенты также продемонстрировали Якутия и Хакасия.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о высокой конкуренции на выборах.

«И на муниципальном уровне, и на других такие страсти кипят! Кое-где ноздря в ноздрю идут кандидаты, а кое-где, скорее всего, и второй тур может быть», — пояснила она.

При этом глава ЦИК отказалась называть регионы, в которых может пройти второй тур выборов, поскольку эта информация может повлиять на исход голосования.

9 сентября в России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей должны избрать депутаты законодательных собраний по представлению президента. Как рассказали в ЦИК, на избирательные участки направлены более 120 тыс. наблюдателей.

Тем временем на выборах главы региона победу одержали Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Владимир Васильев (Дагестан) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).​ Кроме того, на выборах губернатора Кемеровской области лидирует Сергей Цивилев.



