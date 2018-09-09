Прямой эфир
Сюжет:

Путин рассказал о работе сложнее президентской

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин считает, что главе муниципального образования трудиться зачастую сложнее, чем президенту, «потому что напрямую с людьми надо работать». Об этом российский лидер сказал журналистам после голосования на избирательном участке на выборах мэра Москвы.

Вместе с тем глава государства отметил, что справился бы с работой мэра.

«Я был заместителем мэра и, в общем, мне кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше», — цитирует Путина «РИА Новости».

Владимир Путин в единый день голосования, 9 сентября, проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Российской академии наук. Глава государства отметил, что рассчитывает на сохранение в ближайшей перспективе нынешнего стиля управления столицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы в Раменках
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017