Путин рассказал о работе сложнее президентской

Президент России Владимир Путин считает, что главе муниципального образования трудиться зачастую сложнее, чем президенту, «потому что напрямую с людьми надо работать». Об этом российский лидер сказал журналистам после голосования на избирательном участке на выборах мэра Москвы.

Вместе с тем глава государства отметил, что справился бы с работой мэра.

«Я был заместителем мэра и, в общем, мне кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше», — цитирует Путина «РИА Новости».

Владимир Путин в единый день голосования, 9 сентября, проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Российской академии наук. Глава государства отметил, что рассчитывает на сохранение в ближайшей перспективе нынешнего стиля управления столицей.