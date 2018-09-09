Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принял участие в выборах мэра Москвы, проголосовав на избирательном участке № 75 в центре столицы, передает 9 сентября ТАСС.

В ответ на вопрос Володина о том, как проходит голосование, наблюдатели сообщили об отсутствии зафиксированных ими нарушений.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах.

Кандидатами на пост московского градоначальника в этом году стали депутат Мосгордумы Михаил Балакин от партии «Союз горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев из ЛДПР, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, представляющий партию «Справедливая Россия» глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и действующий мэр столицы Сергей Собянин, являющийся самовыдвиженцем.