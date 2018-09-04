Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

От Google потребовали не допускать вмешательства в выборы в России. Ранее сообщалось о распространении призывов к политическому митингу в день выборов. Член ЦИК Александр Клюкин направил письмо в компанию. Но ответ от Google еще не получен.

Роскомнадзор также предупредил гиганта о недопустимости предоставления своих платформ. В то же время свои обращения в компанию направили ФАС и прокуратура.

9 сентября в России выберут представителей властей разного уровня.