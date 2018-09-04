В Google отреагировали на предупреждение Генпрокуратуры РФ

Американская корпорация Google отреагировала на предостережение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Генпрокуратуры РФ о недопустимости вмешательства в выборы РФ.

В компании пока отказались давать комментарии, передает телеканал «Звезда». «Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации», — цитирует официальное сообщение корпорации «РИА Новости».

Ранее Генпрокуратура России направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. О вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. К корпорации также обратился и ЦИК, обвинив Google в распространении через свой поисковик призывов к участию в несогласованных митингах.

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, комментируя данную ситуацию, заявил, что неподчинение каналов видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, законам о СМИ давно является проблемой.

По его словам, ни Google, ни Facebook, ни Apple никогда не признавали законы России, и исполняют их только тогда, когда им добровольно хочется это делать.

«Понятна позиция и опасения Роскомнадзора, а так как у нас большой объем трафика YouTube, исключить, что с помощью YouTube можно влиять, нельзя. Проблема очень серьезная», — заявил Клименко в эфире НСН.

Он добавил, что Роскомнадзор пытается сделать все, что может, но для Google предупреждения российского ведомства не являются юридическим обязательством.