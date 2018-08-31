Google получает от MasterCard данные о клиентах

Корпорация MasterCard предоставляет Google информацию о том, купили ли пользователи карт этой платежной системы товары, которые рекламировались в поисковой системе. Об этом 31 августа сообщает агентство Bloomberg.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали о том, что компании отслеживают покупки и в реальных торговых точках, а не только интернет-магазинах.

Таким образом, если пользователь нашел товар через Google или перешел по рекламному объявлению, но не купил его в интернете, а позже приобрел его в обычном магазине, корпорация сможет собрать статистику, сколько посмотревших рекламу купили товар как онлайн, так и в обычных магазинах.

Причем это двустороннее соглашение действует уже на протяжении года, но владельцы MasterCard не знают о передаче этих сведений в Google, так как они не объявляли публично о заключении сделки.

По словам собеседников Bloomberg, Google заплатила MasterCard миллионы долларов за предоставление такой информации.



В MasterCard заявили, что данных об индивидуальных транзакциях или личных сведений не предоставляется в интернет-компанию.

В августе Google призналась, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей. Речь идет о случаях, когда пользователи выключают соответствующую функцию на своих смартфонах.