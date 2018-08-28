В Google ответили на обвинения Трампа

Интернет-корпорация Google ответила на обвинения президента США Дональда Трампа, заявившего, что поисковая система показывает только негативную информацию о нем.

Об этом во вторник, 28 августа, сообщило агентство AFP. Оно отметило, что Google категорически отрицает претензии американского лидера на политическую «предвзятость».

«Поиск не используется для того, чтобы формировать политическую повестку дня, и мы не занимаемся предвзятым изменением наших результатов в направлении той или иной политической идеологии», — приводит агентство заявление интернет-компании на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Трамп заявил, что в выдачу поисковика попадают новости «лживого CNN», в то же время «честные республиканские и консервативные медиа» Google не пропускает.

По словам главы Белого дома, 96% результатов по «новостям о Трампе» исходят от СМИ левого толка, а голоса консерваторов подавляются именно поисковиком.