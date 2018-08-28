Трамп обвинил Google в фильтрации новостей о нем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Google за то, что поисковик избирательно показывает новости о нем.

«Результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, это сфальсифицировано для меня и для других, чтобы почти все истории и новости были плохими», — написал он в Twitter.

По его мнению, в выдачу поисковика попадают новости «лживого CNN», в то же время «честные республиканские и консервативные медиа» Google не пропускает.

По словам американского лидера, 96% результатов по «новостям о Трампе» исходят от СМИ левого толка, что очень опасно, а голоса консерваторов подавляются поисковиком, передает RT.

«Это очень серьезная ситуация, и она будет рассмотрена!» — подчеркнул президент США.

Ранее в августе Трамп заявил, что больше не пытается искоренить «фейковые новости», потому что привык к ним.