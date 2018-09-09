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Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы в Раменках

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев приехал на избирательный участок в московском районе Раменки, чтобы проголосовать на выборах мэра столицы.

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Во время голосования премьер-министра доступ на участок для остальных избирателей не ограничили, сообщает «РИА Новости».

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября, в единый день голосования.

Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, который является самовыдвиженцем, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

Ранее на выборах мэра Москвы проголосовали градоначальник столицы Сергей Собянин и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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