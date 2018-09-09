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Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Российской академии наук. Глава государства отметил, что рассчитывает на сохранение в ближайшей перспективе нынешнего стиля управления столицей.

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«Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством», — сказал президент журналистам после голосования, передает «РИА Новости».

Глава государства также ответил на вопрос репортеров о том, смог ли бы он справиться с работой градоначальника. 

«Я был заместителем мэра и, в общем, мне кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше», — сказал Путин. Он также добавил, что труднее всего приходится не мэрам и не президентам, а главам муниципальных образований, поскольку «напрямую с людьми надо работать».

В столичных выборах участвуют пять кандидатов, в их числе действующий мэр и самовыдвиженец Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат нижней палаты парламента Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

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