Голосование на выборах губернатора Московской области завершилось

Все избирательные участки на территории Московской области закрылись в 20:00 мск. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

Теперь члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По словам Хаймурзиной, явка на выборах, по данным на 18:00 мск, составила 31,56%. Наиболее активными были избиратели в поселке городского типа Восход, городах Лотошино, Одинцово, Чехове, Сергиеве Посаде, Реутове, Серебряных Прудах, Котельниках, Лосино-Петровском, Балашихе, Рошале и Электрогорске, сообщает ТАСС.

После обработки 1,43% протоколов на выборах лидирует действующий губернатор Андрей Воробьев. Он набирает 70,25%, передает «РИА Новости».

Также сообщалось, что на выборах губернатора Московской области проголосовали космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, находящиеся в настоящее время на МКС.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий губернатор Андрей Воробьев («Единая Россия»).

9 сентября в России состоялся единый день голосования. В стране проходят выборные кампании различного уровня, включающиеся в себя выборы глав 26 субъектов Федерации (22 прямых и четыре через голосование в парламенте).