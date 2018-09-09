Цивилев лидирует на выборах главы Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев набрал 90,08% голосов избирателей по результатам обработки 0,24% протоколов на выборах на пост губернатора региона. Такие цифры следуют из данных областного избиркома.

На втором месте расположился кандидат от ЛДПР Игорь Украинцев с результатом 2,72% голосов. Третья строчка досталось представителю «Справедливой России» Татьяне Протас с 1,95% голосов избирателей.

Всего на пост губернатора Кемеровской области, который оказался вакантным после ухода прежнего главы Амана Тулеева, претендуют шесть кандидатов. Кроме того, будет распределено более 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного совета, а также предстоит избрать мэра Новокузнецка.

9 сентября в России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей должны избрать депутаты законодательных собраний по представлению президента.

Как рассказали в ЦИК, на избирательные участки направлены более 120 тыс. наблюдателей.