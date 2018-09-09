Голосование на выборах мэра завершилось в Москве

Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00 в воскресенье, 9 сентября.

Участки работали с 8:00.

На пост градоначальника претендуют пять кандидатов — действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

Кроме Москвы избирательные участки были организованы на 209 точках за пределами столицы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоялись выборы в местные парламенты.