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Голосование на выборах мэра завершилось в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00 в воскресенье, 9 сентября.

Участки работали с 8:00. 

На пост градоначальника претендуют пять кандидатов — действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

Кроме Москвы избирательные участки были организованы на 209 точках за пределами столицы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоялись выборы в местные парламенты.

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