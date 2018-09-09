Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах мэра столицы

На выборах мэра Москвы к 15:00 мск проголосовали 17,8% избирателей, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В городе зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

Явка на выборах губернатора Подмосковья к этому же часу составила 23,38%, сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, передает «Интерфакс».

Предыдущие выборы мэра Москвы и губернатора Московской области прошли в 2013 года. Тогда явка на 15:00 мск составила 18,56% и 21,86% соответственно.

Жители Москвы смогут проголосовать на выборах мэра на более 200 избирательных участках за пределами столицы. Они расположены в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоятся выборы в местные парламенты.