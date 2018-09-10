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Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Явка избирателей на выборах мэра Москвы по итогам обработки 6,7% протоколов составила 31,24%. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Кроме Собянина на пост столичного градоначальника претендуют Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливой России»), Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин («Союза горожан»).

9 сентября сообщалось, что в столице организовано 3,8 тыс. площадок для голосования. 

Кроме того, благодаря новым технологиям впервые смогли проголосовать жители, находившиеся в день выборов на территории соседних регионов — Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областей. Для этого они заранее подавали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

ЦИК признала, что «мобильные избиратели» были активнее голосовавших по прописке.

10 сентября Собянин, набравший почти 70% голосов, объявил о победе на выборах и рассказал о планах на новый срок.

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