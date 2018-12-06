Медведев рассказал о реализации «Цифровой экономики»

Совокупные расходы в России на научные исследования и гражданские разработки составляют до 400 млрд в год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию которого ведет портал «Известия» 6 декабря.

«Цифра — это не только благо, но и колоссальный вызов, с которым столкнулось все человечество и наша страна тоже. И нам надо предпринимать усилия, чтобы цифра приносила больше позитивных вещей, чем отрицательных», — сказал премьер, комментируя риски привычному образу жизни человечества при внедрении цифровой экономики.

Он обратил внимание, что ряде случаев внедрение цифры означает изменение количества рабочих мест.

«Нужно готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места. В то же время менее технологичные, менее квалифицированные рабочие места будут уходить в прошлое, потому что там зарплаты другие», — пояснил Медведев.

Он заключил, что в связи с этим программы переподготовки по «Цифровой экономике» должны быть и правительство уже занимается данным вопросом.

Правительство РФ реализует нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». К 2024 году 97% домашних хозяйств страны будут иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с).

Во всех городах с населением более 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G). В России появятся 10 цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. IT-специалистов в год.



