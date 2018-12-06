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Медведев анонсировал совершенствование пенсионного законодательства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Внесение изменений в пенсионное законодательство — это самое трудное решение власти за последнее десятилетие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов, трансляцию которого ведет портал «Известия» 6 декабря.

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По словам премьера, такие решения не добавляют популярности власти. Он пояснил, что подобные меры не могут приниматься часто и текущее повышение возраста выхода на пенсию рассчитано на долгую перспективу.

«Ну и естественно, совершенствование законодательства — оно должно продолжиться. Но базовые условия — они одобрены, они приняты и начинают действовать с теми сроками, которые предусмотрены в законах», — подчеркнул Медведев.  

Он добавил, что также поручил проработать сохранение дохода для инвалидов, работающих после выхода на пенсию. 

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Перед этим он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.

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