НПФ хотят сохранить «старый» пенсионный возраст

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют выплачивать гражданам их личные накопления по старым правилам — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С таким предложением Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР (документ есть у «Известий»).

Глава ассоциации Сергей Беляков считает необходимым сохранить прежний возраст выхода на пенсию, чтобы защитить права граждан. При этом директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев отмечает, что, несмотря на возможность формального установления действующего пенсионного возраста в договорах о негосударственном пенсионном обеспечении, при выплате пенсий могут возникнуть проблемы, связанные с налоговой сферой. Таким образом, ФНС может расценить выплату пенсий женщине за пять лет до официального вступления в пенсионный возраст как дополнительный доход, подлежащий налогообложению.

«Возможна коллизия, когда физическому лицу откажут в налоговых льготах из-за противоречий в законодательстве», — пояснил Якушев.

Помимо этого, НПФ предлагают ввести дополнительные налоговые льготы, которые будут мотивировать граждан откладывать деньги на старость.

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