Пенсии авансом: НПФ хотят сохранить возраст выплаты личных накоплений

НПФ предлагают сохранить старый пенсионный возраст для получения негосударственный накопительной пенсии. С такой инициативой Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР (документ есть у «Известий»). С 1 января 2019 года стартует реформа по повышению возраста выхода на заслуженный отдых — постепенно он увеличится на пять лет для мужчин и женщин. Но для государственной накопительной пенсии, которая с 2014 года заморожена, уже сделано исключение — ее можно будет получить в 55 и 60 лет. Фонды просят распространить это правило и на негосударственные выплаты в рамках договора с НПФ. В ПФР поддержали инициативу. Эксперты считают, что это не только поддержит россиян, но и позволит избежать проблем с налоговой.

Личные накопления граждан в НПФ предлагают выдавать по старым правилам — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С такой инициативой выступила АНПФ. «Известия» ознакомились с текстом письма, которое организация направила в Минфин, Пенсионный фонд и Центробанк. Как отмечается в документе, закрепление оснований на получение выплат для договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) на действующем уровне станет мотивацией для россиян копить на старость.

Справка «Известий» НПО — это негосударственное пенсионное обеспечение. Услуга позволяет гражданину самостоятельно копить на будущую пенсию, делая отчисления со своих доходов по желанию. Размер и продолжительность платежей в НПФ определяет сам клиент. По достижении пенсионного возраста или любого другого, указанного в договоре, гражданин имеет право на ежемесячные выплаты с накопленных средств.

С 1 января в России стартует реформа пенсионного законодательства, она будет проходить в несколько этапов. Пенсионный возраст женщин поднимется до 60 лет, мужчин — до 65. При его достижении граждане смогут претендовать на государственную выплату по старости. Исключение сделали для ее накопительной части, но с 2014 года она заморожена (то есть, получать можно будет средства, накопленные до заморозки). Новые отчисления человек делать не может, но НПФ или управлявшая компания ВЭБа (аккумулирует средства «молчунов», невыбравших никакой частный фонд) инвестирует уже имеющиеся деньги, за счет чего сумма выплат должна расти.

В случае с НПО возраст назначения пенсии наступает по общим основаниям, которые закреплены в правилах НПФ. То есть с 1 января 2019 года это будет уже новый возраст выхода на заслуженный отдых. Сохранить его прежним необходимо, чтобы защитить права граждан, считает глава АНПФ Сергей Беляков.

Формально НПФ могут зафиксировать действующий пенсионный возраст — 55–60 лет — в пенсионном договоре, но с точки зрения налогов выплата пенсий по НПО увязана с нынешним законодательством, отметил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

После запуска реформы возраст назначения выплат и общий пенсионный могут не совпадать. К примеру, возраст назначения выплат по старым правилам для женщины может составлять 55 лет, а пенсионным будет считаться уже новый 60-летний. В 55 гражданка начнет получать накопленные выплаты, которые ФНС может расценить не как пенсию, а как дополнительный доход, подлежащий налогообложению.

— Возможна коллизия, когда физическому лицу откажут в налоговых льготах из-за противоречий в законодательстве, — отметил Евгений Якушев.

Поэтому игроки рынка и настаивают на закреплении старого пенсионного возраста по НПО, это позволит избежать двусмысленности и рисков для пенсионеров в будущем, добавил глава «Сафмара».

Также АНПФ предлагает дополнительные налоговые льготы, которые должны стимулировать граждан копить на старость. Для граждан, в чью пользу договор НПО заключило другое физлицо (например, супруг или родители), предлагается полное освобождение выплат от НДФЛ. Но только если пенсия будет начисляться не менее пяти лет, а ее размер не превысит сумму средней назначенной социальной пенсии.

ПФР поддержал идею АНПФ в части сохранения возраста для выплат негосударственной накопительной пенсии, следует из ответа ведомства ассоциации (есть у «Известий»). В ПФР, Минфине и Минтруде оперативно не ответили на вопросы «Известий», поддерживают ли там инициативу. В ЦБ «Известиям» сообщили, что этот вопрос не относится к их компетенции.

Инициатива АНПФ в целом полезна, но в масштабах страны не слишком значительна, полагает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Сейчас накопления по договорам НПО имеют 5 млн человек, из них около 1 млн граждан смогли скопить значительные суммы. Как пояснил аналитик, предложение АНПФ важно для тех, кто участвует в корпоративной пенсионной программе: такие накопления могут быть не только сопоставимы, но и больше государственной пенсии. В этом случае человек захочет получать ее раньше.

Россияне нечасто самостоятельно копят на пенсию, однако с учетом повышения пенсионного возраста и активного обсуждения темы в обществе вопрос сбережений на старость стал актуальным. Возможность сформировать собственный капитал и в случае необходимости получить его немного раньше для многих может оказаться значимым подспорьем.