Сам за себя: концепция ИПК почти готова

Центробанк и Минфин в ближайшее время планируют начать общественное обсуждение концепции новой накопительной пенсионной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания правительства, на котором обсуждался проект Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов.

В 2016 году, после очередной заморозки пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования (первая была в 2014 году), Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы. Предполагается, что она не будет зависеть от бюджета. ИПК предусматривает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Согласно планам правительства, размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты — на один процентный пункт в год.

— На наш взгляд, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. Мы с вами эту концепцию обсуждаем. Сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и, надеюсь, сможем в ближайшее время начать ее общественное обсуждение, — заявила глава ЦБ.

Изначально авторы концепции предполагали, что она должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако не получилось урегулировать все разногласия по документу в правительстве, чтобы до конца осенней сессии внести документ в Госдуму. Срок внедрения новой системы перенесен на 2020 год.

Стоит отметить, что создание и развитие в России ИПК было учтено Минэкономразвития при составлении долгосрочного прогноза до 2036 года. Документ уже утвержден правительством. В ведомстве считают, что это будет способствовать повышению материального обеспечения пожилых граждан за счет формирования добровольных пенсионных накоплений.

Представляя в правительстве проект основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов, Эльвира Наибуллина уточнила, что один из приоритетов работы в этой сфере — это создание условий для появления в стране «длинных денег». И формирование системы добровольных пенсионных накоплений, по ее словам, будет этому способствовать.

По мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, необходимо внедрять передовые технологии во всех сегментах финансового рынка. Согласно документу, Банк России сохранил такие приоритетные цели развития, как повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования инструментов финансового рынка, а также содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков. Регулятор нацелен на создание условий для роста финансовой индустрии, продолжение работы над формированием доверительной среды и развитие конкуренции на рынке.

— Нужно двигаться дальше с учетом тех трендов, которые существуют в мире, это, прежде всего, цифровизация, все больше финансовых услуг и продуктов переводится в онлайн-форму, то есть живет уже в совершенно другом формате, — заявил Дмитрий Медведев. – Это существенно меняет рынок, меняет спрос на специалистов, создает другие требования к оборудованию. Необходимо во всех сегментах финансового рынка активнее внедрять самые лучшие практики, самые передовые технологии, повышать доступность финансовых услуг, развивать конкуренцию, формировать доверительную среду, укреплять финансовую стабильность, тем более, что со всеми этими факторами в мире далеко не все так просто.

По мнению председателя правительства, нужны современные, качественные финансовые услуги, надежные институты, включая пул долгосрочных инвесторов. Для этого должен расти уровень доверия к банкам, страховым компаниям, инвестиционным и пенсионным фондам, чтобы деньги через депозиты, облигации и другие инструменты приносили людям достойный доход, позволяли им включаться в экономику и бизнес. Проект основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов был одобрен на заседании правительства, а дорожную карту по его исполнению было поручено внести на рассмотрение в середине января 2019 года.