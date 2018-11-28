Путин пообещал рост пенсий в России

Пенсии в России продолжат рост, заявил в среду, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

В начале октября правительство внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов в соответствии с майским указом Путина. Все проекты планируется реализовать до 2024 года.

Согласно указу главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность должна снизиться в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет.

Кроме того, реализация проектов позволит не менее 5 млн семей ежегодно улучшать жилищные условия, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.