Путин напомнил о готовности России к сотрудничеству с США

Президент России Владимир Путин напомнил об открытости Российской Федерации к сотрудничеству с партнерами, среди которых и США.

Россия чувствует себя уверенно и самодостаточно, подчеркнул глава государства на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет». Российский лидер выразил надежду, что к совместной эффективной работе страны будет побуждать «необходимость решения общих задач и проблем», передает 28 ноября «Интерфакс».

Ранее в среду президент заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики. Путин уточнил, что Россия может поставлять в Китай продукты питания, так как Вашингтон сам добровольно отказался от этого огромного рынка. «Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары», — пояснил он.