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Путин назвал устраивающую Россию цену на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин завил, что Россию устраивает цена нефти в районе $60 за баррель. Лидер государства назвал эту цену справедливой, приемлемой и сбалансированной.

Как в среду, 28 ноября, передает «Интерфакс», Москва продолжит работу с ОПЕК, чтобы стабилизировать рынок энергоресурсов, добавил российский лидер. Рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии стал одним из факторов снижения цен на нефть, рассказала 23 ноября «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

В тот же день стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года.

Российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

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