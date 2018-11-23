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Стали известны причины рухнувших цен на нефть

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии стал одним из факторов снижения цен на нефть, рассказала «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

Ранее в ходе торгов пятницы, 23 ноября, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года.

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«К факторам нынешнего снижения цен на нефть можно отнести рост добычи в России, США и Саудовской Аравии. Не стоит забывать и о фактически провалившихся санкционных мерах США в отношении Ирана, и об ослабевающих темпах роста спроса на нефть», — отметила эксперт.

По ее словам, сейчас все внимание приковано к ОПЕК+ и предстоящей встрече министерского мониторингового комитета организации, которая состоится 5 декабря в Вене.

13 ноября на нефтяном рынке произошел обвал. Баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

При этом российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

В частности, 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к усилению внешних шоков. Так, ЦБ при сильных колебаниях цен на нефть может применить бюджетные правила. Это позволит создать буфер от внешних шоков, стабилизировать экономику и валютный курс.

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