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Цена на нефть опустилась ниже $59

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Стоимость нефти марки Brent опустилась в ходе торгов пятницы ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы по состоянию на 17:57 на североморскую нефтяную смесь торговались по $59,35 доллара за баррель, до этого в ходе торгов цена снижалась до $58,95. Контракты марки WTI на январь торговались по $51,26 за баррель, передает 23 ноября «РИА Новости». Несколько часов назад фьючерс на Brent подешевел до $60,13 за баррель. 

13 ноября баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

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