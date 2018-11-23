Цена на нефть опустилась ниже $59

Стоимость нефти марки Brent опустилась в ходе торгов пятницы ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы по состоянию на 17:57 на североморскую нефтяную смесь торговались по $59,35 доллара за баррель, до этого в ходе торгов цена снижалась до $58,95. Контракты марки WTI на январь торговались по $51,26 за баррель, передает 23 ноября «РИА Новости». Несколько часов назад фьючерс на Brent подешевел до $60,13 за баррель.

13 ноября баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.