Трамп обрадовался падению цен на нефть и призвал снизить их сильнее

Президент США Дональд Трамп положительно оценил снижение цен на нефть и призвал сделать их еще ниже. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 21 ноября.

«Цены на нефть падают. Отлично! Как будто большое сокращение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! $54 (вероятно, он имеет в виду цену на нефть американской марки WTI по состоянию на 21 ноября. — Ред.), а было $82 (речь, скорее всего, идет о цене на Brent. — Ред.). Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим еще!» — написал он.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

В среду, 21 ноября, цена нефти Brent составила, по данным Investing.com, около $64 за баррель. Накануне, 20 ноября, в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.

Как отмечают эксперты, явных причин снижения цен на нефть нет. Этот обвал связывают с опасениями инвесторов перспективой избытка предложения нефти после сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились увеличить добычу сырья, чтобы остановить рост цен. Также это может быть вызвано неопределенностью на сырьевых рынках в связи с геополитической нестабильностью и замедлением роста мировой экономики, передает BBC News. Кроме того, цены могут падать в связи с повышением запасов и добычи в США.

21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией на энергетических рынках, в том числе на нефтяном.