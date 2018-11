Трамп обрадовался падению цен на нефть и призвал снизить их сильнее

Президент США Дональд Трамп положительно оценил снижение цен на нефть и призвал сделать их еще ниже. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 21 ноября.

«Цены на нефть падают. Отлично! Как будто большое сокращение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! $54 (вероятно, он имеет в виду цену на нефть американской марки WTI по состоянию на 21 ноября. — Ред.), а было $82 (речь, скорее всего, идет о цене на Brent. — Ред.). Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим еще!» — написал он.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!