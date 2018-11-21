Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией на энергетических рынках, в том числе на нефтяном.

«Цена на нефть — волатильная субстанция, за ней все внимательно наблюдают, в Кремле в том числе», — сказал он.

Накануне 20 ноября, в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с пocтaвкой в янвape 2019 гoда oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.

В среду, 21 ноября, на момент написания заметки (14:20 мск) за бочку североморской нефти давали $63,70.