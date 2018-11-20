Прямой эфир

Цена нефти Brent обновила минимум февраля 2018 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года обновила минимум февраля 2018 года.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 20 ноября цена опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $62 за баррель 14 февраля 2018 года.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева ранее заявила, что курсу рубля грозит падение после новогодних праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США заявили о раскрытии схемы поставок иранской нефти через Россию
Путин назвал устраивающую Россию цену на нефть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017