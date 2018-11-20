Цена нефти Brent обновила минимум февраля 2018 года

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года обновила минимум февраля 2018 года.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 20 ноября цена опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $62 за баррель 14 февраля 2018 года.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева ранее заявила, что курсу рубля грозит падение после новогодних праздников.