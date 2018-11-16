Аналитик прогнозирует «взлет» доллара после новогодних праздников

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева заявила, что курсу рубля грозит падение после новогодних праздников. Об этом 16 ноября пишет, «Российская газета».

По ее словам, до конца 2018 года США уже не успеют пересмотреть законопроект о новых санкциях, поэтому негативные ожидания их последствий переносятся на первые месяцы следующего года. Также негативно на российской валюте скажется цена на нефть, которая будет существенно сдерживать рубль. Кокорева отметила, что в последнее время нефть Brent торгуется в районе $67 за баррель, а до конца месяца котировки вовсе могут снизиться до $62.

В это же время аналитик заявила, что рублю оказывают поддержку жесткая монетарная политика Центробанка и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке. Кроме того, позиции российской валюты укрепит налоговый период, который стартует в конце ноября: крупные компании перечисляют в бюджет налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акцизы и налог на прибыль. Как правило, бизнес продает валютную выручку на внутреннем рынке, а это весьма сильно стимулирует рост рубля.

Кокорева также отметила, что, несмотря на укрепление доллара, евро будет дешеветь. Поэтому с учетом праздников и отпусков стоит уже сейчас присматриваться к валюте.

15 ноября стало известно, как скажется на российской валюте обвал цен на нефтяном рынке. Экономисты отметили, что российская валюта уже не так зависима от нефти, как несколько лет назад. Это стало возможным благодаря бюджетному правилу, в рамках которого на нефтяные сверхдоходы ЦБ покупает на рынке иностранную валюту для Минфина.