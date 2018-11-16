Прямой эфир

Аналитик прогнозирует «взлет» доллара после новогодних праздников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева заявила, что курсу рубля грозит падение после новогодних праздников. Об этом 16 ноября пишет, «Российская газета».

По ее словам, до конца 2018 года США уже не успеют пересмотреть законопроект о новых санкциях, поэтому негативные ожидания их последствий переносятся на первые месяцы следующего года. Также негативно на российской валюте скажется цена на нефть, которая будет существенно сдерживать рубль. Кокорева отметила, что в последнее время нефть Brent торгуется в районе $67 за баррель, а до конца месяца котировки вовсе могут снизиться до $62.

В это же время аналитик заявила, что рублю оказывают поддержку жесткая монетарная политика Центробанка и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке. Кроме того, позиции российской валюты укрепит налоговый период, который стартует в конце ноября: крупные компании перечисляют в бюджет налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акцизы и налог на прибыль. Как правило, бизнес продает валютную выручку на внутреннем рынке, а это весьма сильно стимулирует рост рубля.

Кокорева также отметила, что, несмотря на укрепление доллара, евро будет дешеветь. Поэтому с учетом праздников и отпусков стоит уже сейчас присматриваться к валюте.

15 ноября стало известно, как скажется на российской валюте обвал цен на нефтяном рынке. Экономисты отметили, что российская валюта уже не так зависима от нефти, как несколько лет назад. Это стало возможным благодаря бюджетному правилу, в рамках которого на нефтяные сверхдоходы ЦБ покупает на рынке иностранную валюту для Минфина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пшик, блеск, красота: цены на нефть продолжают резкие колебания
Каков оптимальный коридор стоимости черного золота и есть ли в сложившейся ситуации плюсы для России
Орешкин не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017